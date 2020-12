O Governo revelou esta quinta-feira o plano de vacinação contra a covid-19.

De acordo com esse plano, elaborado por um grupo de trabalho coordenado por Francisco Ramos, Portugal terá direito a 22 milhões de doses e coloca no topo dos grupos prioritários os doentes de risco com mais de 50 anos, os idosos em lares e os profissionais de saúde.

Caso a Agência Europeia do Medicamento aprove a primeira vacina no dia 29 de dezembro, como previsto, a primeira fase de vacinação em Portugal arranca no início de janeiro e dirige-se prioritariamente a «pessoas com 50 ou mais anos com pelo menos uma das seguintes patologias: insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal e doença respiratória crónica com suporte ventilatório; pessoas residentes em lares e internadas em unidades de cuidados continuados e os respectivos profissionais; profissionais de saúde diretamente envolvidos» e outros profissionais de serviços essenciais, como Forças Armadas.

Ao todo são cerca de 950 mil pessoas: 250 mil dos lares (utentes e profissionais), 400 mil doentes de risco e 300 mil profissionais de saúde e outros profissionais.

«Não depende de nós a produção industrial ou o licenciamento da vacina. Portanto, se houver aí algum atraso, teremos de ter a flexibilidade para readaptar o nosso calendário», ressalvou o primeiro-ministro António Costa.

A segunda fase de vacinação só deverá arrancar no segundo trimestre de 2021 e engloba mais dois grupos prioritários. Ou seja, «pessoas com 65 e mais anos sem qualquer patologia e um segundo grupo a partir dos 50 e até aos 64 com o alargamento das patogias diabetes, neoplasia maligna ativa, doença renal crónica, insuficiência hepática, obesidade e hipertensão arterial», podendo ser incluídas outras patologias.

Na segunda fase serão vacinadas 1,8 milhões de pessoas com mais de 65 anos e cerca de 900 mil com patologias associadas e mais de 50 anos.

A terceira fase compreende o resto da população, desde que se confirme um ritmo de abastecimento das vacinas que o permita, porque caso contrário podem ser criados ainda outros grupos.

Em Portugal, a pandemia provocou a morte de 4 724 pessoas e 307 618 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

Fases do plano de vacinação:

- 1.ª fase: utentes e profissionais lares (cerca de 250 mil pessoas), cidadãos de grupos de risco (400 mil), profissionais de saúde e agentes de segurança (300 mil pessoas);

- 2.ª fase: pessoas com 65 e mais anos, com ou sem patologias (1,8 milhões); pessoas entre 60 e 64 com doenças severas e/ou crónicas (900 mil);

- 3.ª fase: restante população.