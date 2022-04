O Governo anunciou, esta quinta-feira depois do Conselho de Ministros, um novo alívio de medidas para o combate da pandemia covid-19 em Portugal. Em conferência de imprensa, a ministra da Saúde anunciou que as máscaras deixam de ser de uso obrigatório, mas há duas exceções: transportes públicos e visitas a lares e unidades de saúde.

«Decidimos pela não obrigatoriedade do uso de máscaras, com exceção das visitas a locais com pessoas especialmente vulneráveis (unidades de saúde e lares) e locais com elevada capacidade de utilização como são os transportes coletivos de passageiros», afirmou Marta Temido.

O Conselho de Ministros revogou ainda o regime de formulário de localização dos passageiros e também «deixam de se fixar as regras relativas aos testes de diagnóstico e deixa de ser exigido o certificado covid para o acesso às estruturas residenciais e para as visitas a estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde».

Leia mais em CNN Portugal