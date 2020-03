Os clubes da Liga e da Segunda Liga vão acatar a realização de jogos à porta fechada ou possível adiamento de jornadas, anunciou o organismo esta segunda-feira, após reunião extraordinária.



O encontro da Comissão Permanente de Calendários da Liga focou-se no surto de coronavírus e definiu os procedimentos a adotar em caso de agravamento da situação em Portugal, ressalvando que serão sempre seguidas «as recomendações da Direção Geral de Saúde (DGS)».



«Caso seja decretada a realização de jogos à porta fechada, haverá acatamento nos jogos de competições profissionais por parte de todas as entidades envolvidas», lê-se numa lista de conclusões.



De resto, a Liga explica ainda que caso uma partida seja adiada, toda «a jornada deverá ser adiada para manter o equilíbrio competitivo». Assim sendo, as partidas que não se realizem vão ser jogadas em data destinada às competições europeias, visto que nenhum conjunto luso se encontro nas provas da UEFA.

Foi ainda manifestada «preocupação» em relação aos compromissos internacionais de seleções marcados para o final do mês de março pelo facto de se tratarem «apenas de jogos de apuramento em causa e que trarão deslocações desnecessárias de atletas».

O surto de Covid-19, detetado em dezembro de 2019, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou mais de 3.000 mortos e infetou mais de 87 mil pessoas, de acordo com dados reportados por 60 países. Em Portugal foram esta terça-feira confirmados dois casos de Coronavírus.



O Comunicado da Liga na íntegra:

Comissão Permanente de Calendários da Liga reuniu hoje e deliberou procedimentos a adotar

Decorreu hoje, na sede da Liga Portugal, uma reunião extraordinária da Comissão Permanente de Calendários da Liga, onde estiveram representadas diversas Sociedades Desportivas que militam na Liga NOS e na LigaPro.

O foco desta reunião extraordinária foi o COVID-19, e os procedimentos a adotar em caso de agravamento da situação em Portugal.

Da reunião surgiram as seguintes conclusões:

1. Seguir sempre as recomendações da Direção Geral de Saúde (DGS);

2. Caso seja decretada a realização de jogos à porta fechada, haverá acatamento nos jogos das competições profissionais por parte de todas as entidades envolvidas;

3. Caso tenha de haver adiamento de um jogo, a jornada toda deverá ser adiada para manter o equilíbrio competitivo;

4. Em caso de adiamento de jornadas, utilizar-se-ão as datas das competições europeias;

5. Preocupação pela necessidade de libertação de jogadores para os compromissos internacionais de Seleções no final de março, nomeadamente para as Seleções AA, tratando-se apenas de jogos sem apuramento em causa e que trarão deslocações desnecessárias de atletas.