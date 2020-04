Nem todos estão a isolamento, há quem esteja a trabalhar mesmo durante a pandemia de Covid-19 para garantir alguns serviços necessários.



Por isso mesmo, o Feirense fez questão de homenagear alguns «fogaceiros» que estão na linha da frente desde enfermeiros do serviço de Pediatria do Hospital de São Sebastião, a trabalhadores de empresas de reboques ou de serviços de take-away e até uma neurocientista portuguesa nos Estados Unidos.



O emblema de Santa Maria da Feira deixou-lhes uma mensagem de força e de boa sorte para este momento delicado.



