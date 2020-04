Um mês após a suspensão das provas profissionais por parte da Liga devido à pandemia da covid-19, o Nacional é a primeira equipa a voltar aos treinos.

A formação insular volta a trabalhar no Estádio da Madeira esta segunda-feira às 10h00, confirmou o Maisfutebol junto de fonte do clube.

O plantel foi dividido em dois grupos, que trabalhará no estádio em dias diferentes, e com medidas que pretendem garantir a segurança dos atletas.

O Nacional diz que a decisão de realizar os treinos no Estádio da Madeira «é perfeitamente legítima e está totalmente dentro da legalidade», respaldada por declarações de Ireneu Barreto, representante da República na Madeira, que é o responsável pelo cumprimento das medidas do estado de emergência na região.

«Os futebolistas profissionais, ao treinarem, estão no desempenho da sua atividade profissional, sendo a mesma permitida, assim como as deslocação para o efeito, desde que respeitadas as condições impostas», disse Ireneu Barreto ao site Funchal Notícias, lembrando que é permitido o acesso às instalações desportivas dos «praticantes profissionais e de alto rendimento em contexto de treino».

Segundo o clube, que ocupava o primeiro lugar da II Liga aquando da interrupção da competição, «o treinos serão individualizados, com um jogador em cada meio campo e na presença do treinador e de um elemento do departamento médico, que estarão sempre à distância de segurança e de máscara, sendo evitado contactos cruzados entre jogadores e staff».

As regras dizem ainda que os jogadores têm de «medir a temperatura antes de saírem de casa, enviando foto ao departamento médico do valor registado no termómetro, informado ainda quaisquer sintomas suspeitos nele ou nas pessoas que vivem com ele».

Os atletas são depois «avaliados numa sala devidamente preparada para o efeito aquando da sua chegada ao Estádio, sendo novamente medida a temperatura.»

Os treinos decorrerão à porta fechada, «sendo concedido acesso ao interior do Estádio apenas aos atletas, técnicos e staff indispensáveis à sua realização», diz ainda o Nacional, que adianta que «o material utilizado, as instalações e seus acessos serão limpos e desinfetados após cada utilização».

O Nacional tinha dito que a decisão de voltar aos treinos no estádio «tem como objetivo salvaguardar a integridade física e a estabilidade emocional dos seus profissionais, que na esmagadora maioria dos casos não tem nos seus apartamentos condições para poder realizar os exercícios pretendidos, tendo de fazer corrida na rua.»

«Esta medida proporciona-lhes a oportunidade de realizar o seu treino num ambiente controlado e deixando assim de estar expostos ao elevado risco de contágio motivado pelo treino/corrida na via pública», pode ler-se numa nota publicada no site.