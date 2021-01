O Benfica divulgou nesta terça-feira que foi detetado um surto de covid-19 que infetou 17 pessoas entre jogadores, equipa técnica e staff.

Sabendo que são cinco os jogadores que testaram agora positivo, passam a ser 16 os futebolistas do plantel que tiveram testes positivos, a saber: Svilar, Grimaldo, Jardel, João Ferreira, Gilberto, Diogo Gonçalves, Vertonghen, Gabriel, Pizzi, Weigl, Taarabt, Waldschmidt, Seferovic, Gonçalo Ramos, Darwin, Cervi e Daniel dos Anjos [atleta da B, que já atuou na equipa principal e entretanto suspendeu a carreira devido a um problema cardíaco].

A estes nomes deve ser ainda acrescentado o de Todibo, defesa que esteve infetado em agosto, quando ainda era jogador do Barcelona, conforme anunciou o clube na altura.

Nesse sentido, dos jogadores utilizados por Jorge Jesus esta época, aqueles sobre os quais não houve informações de infeções foram Vlachodimos, Helton Leite, Ferro, Chiquinho, Samaris, Everton, Rafa, Pedrinho, Facundo Ferreyra e André Almeida, que recupera de lesão prolongada.

A estes nomes podem ser acrescentados os de Morato e Tiago Araújo, que habitualmente jogam na equipa B, mas que também já foram chamados por Jorge Jesus à equipa principal e atuaram.

Quanto aos elementos da equipa técnica, o Benfica não divulga as identidades dos infetados, mas a imprensa já escreveu sobre testes positivos de Mário Monteiro (preparador físico), Márcio Sampaio (recuperador físico), João de Deus (treinador adjunto), Pietra (treinador adjunto), Fernando Ferreira (treinador de guarda-redes), Ricardo Antunes (médico), Rodrigo Araújo (analista), Tiago Oliveira (adjunto), Gil Henriques (analista), Paulo Lopes (treinador de guarda-redes), Evandro Mota (psicólogo), Telmo Firmino (fisioterapeuta) e Paulo Rebelo (fisioterapeuta).

O secretário-técnico e antigo jogador Luisão é outro dos nomes referenciados e o próprio já publicou sobre o caso nas redes sociais. O antigo capitão partilhou uma «story» em que se lê que «testou positivo».

Quanto aos elementos do staff, foram confirmados pelo Benfica as infeções do presidente, Luís Filipe Vieira, e do antigo diretor geral, Tiago Pinto, que entretanto rumou aos italianos da Roma.