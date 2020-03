Um adepto do Atlético de Madrid exibiu, na sua varanda na capital espanhola, uma bandeira com a mensagem de esperança: «Saímos de Anfield, também vamos sair desta».



O aficionado dos colchoneros referiu-se à pandemia da Covid-19 e lembrou o triunfo histórico da sua equipa em Anfield. O conjunto de Diego Simeone, lembre-se, eliminou o Liverpool, campeão europeu e título, no prolongamento (4-2 no total dos dois jogos).



Tudo serve para manter a esperança bem firme, numa altura em que Madrid regista 27.509 casos, quase um terço de todo o território espanhol.

Um torcedor do Atlético de Madrid colocou essa bandeira na sacada aqui em Madri “Saímos de Anfield, sairemos desta”. pic.twitter.com/nLlojYFg6Z — Tatiana Mantovani (@tatimantovani) March 31, 2020