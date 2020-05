Os futebolistas da Bundesliga devem evitar cumprimentos físicos nos golos, de forma a não ser colocada em causa a continuidade da competição, que regressou no último fim de semana, depois de uma suspensão de dois meses, devido à covid-19.

O diretor executivo da Bundesliga, Robert Klein, revelou esta segunda-feira que os clubes estão a alertar os jogadores para que seja respeitado na íntegra o protocolo no momento do festejo dos golos, algo que nem sempre aconteceu nos jogos da 26.ª jornada,.

«[Os clubes] estão a conversar com [os jogadores] dia após dia, para explicar e lembrar o que é preciso ser feito para garantir que possamos ganhar o direito de ir para uma segunda jornada [27.ª], para uma terceira [28.ª] e depois terminar a temporada», explicou o CEO internacional do campeonato.

No protocolo sanitário não estão previstas quaisquer penalizações para o contacto físico nos festejos de golo, mas os atletas são aconselhados a evitar os cumprimentos com as mãos, abraços, beijos e qualquer outro tipo de contacto físico, algo que não aconteceu, por exemplo, no encontro entre o Hertha Berlim e o Hoffenheim, que terminou com o triunfo (3-0) para a equipa da capital germânica.

O defesa belga Dedryck Boyata, de 29 anos, foi mesmo acusado de quebrar as regras, quando, aparentemente, deu um beijo na face do colega de equipa, o sérvio Marko Grujic, momentos antes da marcação de um canto, uma situação que levou Boyatra, a justificar-se na rede social Instagram.

«Não foi um beijo, nem uma celebração. Peço desculpas por colocar as mãos no rosto do Marko Grujic. Eu estava a dar-lhe instruções sobre uma jogada estudada. Temos que definitivamente ter cuidado agora que jogamos nestas circunstâncias. Temos que adaptar a nossa maneira de jogar ou celebrar», escreveu o defesa nesta publicação.