Três médicos russos caíram das janelas dos hospitais onde trabalhavam, as últimas duas semanas, depois de terem reclamado por melhores condições de trabalho para os profissionais de saúde. Dois morreram enquanto outro continua em estado grave.



O paramédico Alexander Shulepov, da cidade de Voronezh, foi internado a 22 de abril e está em estado grave na unidade hospitalar de Novousmanskaya, onde se encontra a receber tratamento.



Precisamente no dia em que foi internado, Shulepov denunciou, juntamente com o colega Alexander Kosyakin, ter sido forçado a trabalhar mesmo infetado com o novo coronavírus.



«[Shulepov] está na unidade de cuidados intensivos, tanto quanto sei em estado grave. A última vez que falei com ele foi a 30 de abril, para vermos como estávamos. Ele sentia-se bem, estava a preparar-se para ter alta do hospital e, de repente, isto aconteceu. Não se sabe como nem porquê... há muitas questões para as quais não tenho resposta», afirmou Kosyakin à CNN.



As autoridades russas estão a investigar o caso.