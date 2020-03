Tiago Simões, treinador de guarda-redes na academia iKicker Football Club, mora em Pequim há dois anos. Após um período de 13 dias de férias na Indonésia com a namorada, o português de 36 anos regressou à China a 4 de fevereiro. Voltou, por isso, num país em plena luta para travar a evolução da Covid-19.



As medidas de controlo começaram no voo de regresso à capital chinesa.



«Logo durante o voo tivemos um controlo apertado. Fomos obrigados a preencher uma série de documentos para provar que não tínhamos estado em cidades afetadas pelo coronavírus. Comprometemo-nos também a ficar em quarentena. Depois de aterrarmos, isolaram uma rapariga que tinham estado em Wuhan», começou por relatar, ao Maisfutebol.



Controlo, controlo, controlo. Foi assim desde que Tiago Simões e a companheira deixaram a aeronave até chegarem a casa. «Tiraram-nos a temperatura e fomos obrigados a usar máscaras. Aqui as máscaras e os desinfetantes esgotaram, mas nós comprámos na Indonésia. À porta do condomínio onde moramos, voltámos a ser controlados e preenchemos um documento com os nossos dados. Caso contrário, não nos deixavam entrar em casa», explicou.



A rotina, que tantas vezes nos enfada, alterou-se por completo repentinamente. «Iniciámos a quarentena logo após conseguirmos autorização para ir às compras. Fomos de manhã, dia 4 de fevereiro, e trouxemos alimentos para 15 dias. Ficámos isolados em casa durante os 14seguintes. Cumprimos religiosamente», esclareceu.





A imagem do elevador do condomínio onde vive Tiago Simões.

Tiago Simões perdeu a liberdade tal como a conhecia conhecia. Durante cerca de 50 dias, este português saiu apenas para ir às compras e nunca demorou mais de uma hora. Enfrentou, forçosamente, inúmeras restrições impostas pelo governo chinês.



«Há seguranças nas duas saídas do meu condomínio. O governo criou uma aplicação que regista todos os nossos dados. Tem tudo: o dia em que entrámos na China, o voo em que chegámos, os nomes, a morada, os números do passaporte. Temos um QR code para nos tirarem a temperatura em várias zonas de controlo – caso tenhamos 37,3 chamam as autoridades de saúde. É assim que saio de casa», contou.



«É obrigatório sair de máscara, caso contrário somos multados. Há um mês, os chineses criaram uma máquina para medir a temperatura. Como? Tem um sensor e após passares, revela-te a tua temperatura. Além disso, leem o teu QR code em todos os locais que entras para verem onde andaste, quando chegaste e para evitar que as pessoas furem a quarentena. Devemos também evitar aglomerados de pessoas. Para ter ideia do nível de controlo aqui, a polícia veio duas vezes a nossa casa em sete dias para registar dados», acrescentou.

O exemplo de uma máquina que capaz de ler o QR code.



O técnico de guarda-redes sublinhou que é proibido tocar com as mãos seja onde for e que até as compras no supermercado é aconselhado a desinfetar.



«Utilizo um papel para não tocar nos botões do elevador, embora sejam desinfetados de hora em hora. Levo sempre gel para limpar as mãos. Limpo tudo o que compro com toalhitas desde o pacote de papel higiénico ao de bolachas. Os produtos frescos também são todos lavados. Desinfeto o calçado, coloco a roupa para lavar e tomo banho», disse.



Tiago Simões recordou um episódio em que teve de ir à Embaixada portuguesa em Pequim para ilustrar o nível de prevenção na China. «Quando entras no Didi [espécie de Uber] tens de estar de máscara e o carro desinfetado. Há um acrílico de separação entre os lugares de frente e de trás para não haver contacto. O carro tem também de estar ventilado e com o vidro um pouco aberto. Além de máscaras, todos os funcionários da embaixada são forçados a usar óculos de proteção ocular».

Ruas praticamente desertas, poucos espaços abertos. Pequim tornou-se uma cidade fantasma como tantas outras no mundo. Apenas no centro é possível detetar algum movimento. Sinais de um cauteloso regresso à vida.



«Esta semana tive de ir ao centro por causa do passaporte e aí veem-se mais pessoas. Os postos de controlo mantêm-se. Almocei numa pizzaria com a minha namorada e com o primo dela e tiraram-nos a temperatura antes de entrarmos», referiu a título de exemplo.





As máscaras são de uso obrigatório na China.