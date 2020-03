O surto do novo coronavírus (Covid-19) está a ter um forte impacto global e as competições desportivas não são exceção.

Em Itália, o país da Europa mais afetado pela epidemia, há jogos a serem realizados sem a presença de adeptos, com especial destaque para a Serie A, mas as restrições já chegaram mais acima: o Valência-Atalanta e o PSG-Borussia Dortmund, a contarem para a Liga dos Campeões, vão realizar-se à porta fechada, sendo que no primeiro a entrada está também vedada a jornalistas.

Por cá, as restrições já levaram ao cancelamento de eventos, de viagens para compromissos internacionais e à suspensão dos cumprimentos entre jogadores e árbitros.

O Maisfutebol está a acompanhar em permanência este fenómeno de dimensões globais, disponibilizando todas as notícias relevantes sobre o tema nesta Timeline.