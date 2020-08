Diego Reyes viu-se neste fim de semana envolvido numa polémica, depois de terem sido divulgadas fotos e vídeos da sua presença numa festa de aniversário, algo que viola o protocolo de saúde dos clubes mexicanos.

Além do antigo jogador do FC Porto, que atua agora no Tigres, também Dolan Pabón, do Rayados esteve presente na festa de Hugo González, também ele internacional mexicano.

Reyes já se defendeu das acusações, utilizando as redes sociais para garantir que apenas foi entregar a prenda ao aniversariante, não tendo permanecido na festa de aniversário.

«Nem comecem. Fui dar a prenda de aniversário ao meu compadre e fui logo embora porque hoje [domingo] tínhamos treino cedo. Investiguem bem antes de falar», escreveu no Twitter.