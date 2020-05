O Alavés comunicou neste domingo ter chegado a acordo com os jogadores e a equipa técnica para proceder a uma redução salarial motivada pela quebra de receitas provocada pela pandemia da Covid-19.

«O conselho de administração agradece ao plantel e equipa técnica a compreensão demonstrada e o esforço para a realização deste acordo, que tem como objetivo garantir a viabilidade e crescimento do clube, lê-se num comunicado do 14.º classificado de La Liga à data da interrupção.

O Alavés, que foi um dos clubes que recorreu ao lay-off em Espanha, justificou a medida como «um exercício de responsabilidade para proteger os interesses do clube e de todos os seus trabalhadores», mas manteve sempre as negociações com o plantel.