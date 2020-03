Depois do diretor-geral do Leganés, há mais dois casos de coronavírus no futebol espanhol, desta feita no Alavés, emblema no qual alinha Fejsa, por empréstimo do Benfica.

O emblema do País Basco informou esta manhã que duas pessoas do clube, da «estrutura técnica-desportiva» (não jogadores), deram positivo para Covid-19, as quais estão «assintomáticas e em perfeito estado».

Diz ainda o Alavés, em comunicado, que na segunda-feira vão fazer testes aos restantes membros de toda a equipa e que até se conhecer os resultados dos mesmos, os treinos estão suspensos.