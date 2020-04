Lewis Buxton, ex-jogador que fez carreira maioritariamente ao serviço de equipas do segundo escalão de Inglaterra, juntou-se à onda de solidariedade na luta contra a Covid-19.

Buxton, de 36 anos e retirado do futebol desde 2017, é proprietário de alguns apartamentos em Manchester e está agora a disponibilizá-los gratuitamente ao pessoa pertencente ao Serviço Nacional de Saúde que necessite.

As residências são em Salford Quays, uma das zonas mais bonitas de Manchester, perto de Old Trafford, estádio da equipa dos portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes.

My former @stokecity teammate, Lewis Buxton, is offering FREE accommodation for NHS staff in Manchester.



Lewis and his wife have a small number of apartments available in Salford Quays.



0161 3766 447

info@roccagroup.co.uk#nhscovidheroes #nhsengland #nhsthankyou #nhs