A Federação Italiana de Futebol (FIGC) enviou este domingo ao ministro do Desporto um novo protocolo sanitário tendo em vista o regresso da atividade.

A proposta, que terá ainda de ser aprovada, proíbe as concentrações para evitar a propagação da covid-19 e propõe a intensificação dos testes e controlos médicos. «Com total espírito de colaboração, o ministro do Desporto, Vincenzo Spadafora, pediu aos seus colaboradores que estudem o documento para poder enviá-lo para o comité científico e técnico», refere uma nota do ministério.

Recorde-se que na semana passada os clubes da Serie A manifestaram-se contra algumas propostas apresentadas pelo governo, entre as quais a obrigação de concentrar os jogadores durante várias semanas nos centros desportivos e de manter em quarentena todo o plantel se fosse registado um caso positivo.

O protocolo sanitário enviado pela Federação italiana prevê a realização de testes à covid-19 antes do regresso aos treinos em conjunto e a repetição dos mesmos a cada três ou quatro dias, e defende també a realização de testes serológicos antes da primeira sessão de trabalho de grupo e a repetição após 14 dias.

Esta sugestão vai ao encontro do que defendem os clubes da Serie A: que os jogadores possam regressar às respetivas casas após os treinos.

A Serie A italiana deve ser retomada no fim de semana de 13 e 14 de junho, mas o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, admitiu este fim de semana que são necessárias «mais garantias» para que isso aconteça.