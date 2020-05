Com o regresso do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 ainda a ser uma incógnita, as equipas desdobram-se nos esforços para ajudar a comunidade médica na luta contra a pandemia de covid-19.

A Ferrari, por exemplo, desenvolveu em apenas cinco semanas um novo tipo de ventilador que será bem mais acessível, em termos de custos, do que os convencionais. Segundo a Scuderia, o dispositivo, criado com a tecnologia de ponta de que as equipas de Fórmula 1 dispõem, foi desenvolvido em conjunto com o Instituto Italiano de Tecnologia e concebido com recurso a materiais acessíveis e de menor custo do que os tradicionais aparelhos de apoio respiratório.

O modelo de ventilador agora anunciado foi projetado com o objetivo de ser utilizado nas unidades de cuidados intensivos médios e as especificações técnicas estão disponíveis como um projeto de patente aberta.

A Fórmula 1, principal disciplina do automobilismo mundial, teve as dez primeiras corridas da época, que deveria ter começado em março, adiadas ou canceladas, devido à pandemia de covid-19, e o início da temporada está agora aprazado para o Grande Prémio da Áustria no dia 5 de julho​.

Eis o ventilador: