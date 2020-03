Um grupo de trabalho formado pela FIFA sugere a aplicação de um leque de medidas para fazer face aos constrangimentos de diversas ordens causados pela pandemia do novo coronavírus.

Nesse documento, são apresentadas propostas para solucionar o problema dos contratos de trabalho que expiram no verão e também para que a situação financeira dos clubes não atinja um ponto de rutura, numa altura em que a quebra de receitas não cobre, em muitos casos, os custos com pessoal.

Relativamente ao primeiro tópico, é proposta a extensão dos contratos de trabalhos que cheguem ao fim na data oficial do final da época (30 de junho de 2020 na maioria dos campeonatos europeus) para nova data a designar para o final das competições, muito provavelmente após a referida data. Só depois disso, e salvo acordo entre as partes, é que um jogador em fim de contrato e que tenha optado por seguir para outro clube, poderá transferir-se, mesmo que a data original do término da ligação à corrente equipa já tenha sido ultrapassada.

O grupo de trabalho recomenda que clubes e funcionários (atletas e treinadores) cheguem a um entendimento no sentido de adiar ou reduzir a folha de pagamentos de forma razoável durante o período de paragem das competições.