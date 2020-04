O Flamengo está a assumir uma postura muito ativa no combate à Covid-19 e anunciou estar a produzir álcool-gel.

O clube de Jorge Jesus fechou uma parceria com um laboratório para licenciar a marca do clube nestes produtos e aquilo que tiver a receber em royalties provenientes das vendas será convertido em produtos que serão distribuídos por diversas comunidades do Rio de Janeiro.

Ao todo, está prevista a chegada de 200 mil embalagens de álcool-gel a comunidades carenciadas ao longo dos próximos meses, sendo que as primeiras entregas começarão a ser feitas já esta sexta-feira.