«Obrigado, Serviço Nacional de Saúde».



Esta é a mensagem que o Hibernian vão ter na parte da frente das camisolas na temporada 2020/21. O clube escocês pretende assim homenagear o trabalho dos profissionais de saúde daquele país na luta contra a pandemia de Covid-19.



Os adeptos que queiram ter a mensagem estampada nas suas camisolas têm obrigatoriamente de pagar 5 libras. A quantia acumulada será doada à instituição de caridade local do Serviço Nacional de Saúde.



🆕 | We've been blown away by the response to our new home strip, which pays tribute to the NHS and is available to pre-order from 10am tomorrow.



💚 All profits from the £5 application of the logo will go to our local NHS charity, Edinburgh & Lothians Health Foundation.