A Associação de Futebolistas Espanhóis (AFE) expressou esta quarta-feira a preocupação dos jogadores das duas primeiras divisões perante o regresso das competições no país ainda durante a pandemia de Covid-19.

«A saúde é o mais importante, não de forma individual, mas com sentido de responsabilidade coletivo para todos os participam no futebol e sem esquecer as nossas famílias», pode ler-se numa carta endereçada ao Ministério espanhol da Saúde e ao Conselho Superior do Desporto (CSD).

A Associação apela a que o CSD trace, juntamente com as autoridades de saúde pública, um plano que garanta «total segurança no regresso à competição.

«Preocupa-nos que, na atual situação de pandemia, o processo de retorno à competição não seja feito através de normas claras impostas pelo Ministério da Saúde, que é a entidade que nos pode dar totais garantias de segurança, para que se evitem contágios», transmitiu a AFE.

Recorde-se que no início desta semana a Liga espanhola e a Federação (RFEF) chegaram a acordo para um regresso aos treinos no futebol profissional, um cenário ainda assim condicionado à evolução da pandemia da Covid-19 e às decisões adotadas pelo Ministério da Saúde, avançou o Conselho Superior do Desporto.

Segundo a imprensa espanhola, o protocolo desenhado pela Liga para o regresso inclui testes de despite à Covid-19 e treino individual antes do passo seguinte para as sessões em grupo.

A Liga espanhola está suspensa desde 12 de março.