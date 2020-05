O Governo espanhol deu luz verde para o regresso do campeonato.



«Espanha fez o que devia e agora abrem-se novos horizontes. Chegou o momento de recuperar muitas das atividades quotidianas. Com o aval do Conselho Superior do Desporto, foi dada luz verde para o regresso da liga profissional a partir de 8 de junho», disse Pedro Sánchez, citado pela Marca, num comunicado ao país a partir do Palácio de Moncloa.



A Liga espanhola está suspensa desde meados de março devido à pandemia de Covid-19. O presidente do organismo, Javier Tebas, já tinha reiterado intenção de retomar a prova em junho e terminá-la no verão.



Ainda que o governo tenha autorizado o regresso do futebol para 8 de junho, uma segunda-feira. Porém, a data do retomar do campeonato ainda carece de confirmação por parte da Liga espanhola.