Os clubes da Liga inglesa vão poder prolongar os contratos dos seus jogadores que terminem em 30 de junho, de forma a poder ser concluída a temporada 2019/20, suspensa devido à pandemia de covid-19.

«Foi alcançado um acordo para que clubes e jogadores possam estender os contratos para lá de 30 de junho, até ao final da temporada», revelou esta quinta-feira a Premier League, em comunicado.

São vários os jogadores que terminam contrato com os clubes a 30 de junho, entre os quais, por exemplo, o brasileiro Willian, do Chelsea, ou o belga Jan Vertonghen, do Tottenham, de José Mourinho, sendo que os clubes têm até ao dia 23 desse mês para alcançarem um acordo com os vários atletas nessa situação.

«Decidimos garantir que os clubes possam terminar a temporada com a mesma equipa que tinham antes da suspensão da competição», argumentou Richard Masters, presidente executivo da prova.

A Premier League encontra-se nesta altura em contactos com o governo britânico, as autoridades policiais e a Federação Inglesa de Futebol (FA), e, na próxima segunda-feira, os clubes vão votar se é dada ‘luz verde’, ou não, ao plano de reinício da Liga. As autoridades pretendem que o campeonato inglês regresse a 12 de junho e na passada segunda-feira todas as 20 equipas da competição decidiram que querem jogar nos seus próprios estádios e não em campos neutros, apesar de os desafios serem à porta fechada.

A Premier League foi suspensa no dia 13 de março, decorridas 29 jornadas, com o Liverpool, que não vence a prova desde 1990, na liderança, de forma isolada e com larga vantagem sobre a concorrência.

O Reino Unido é uma das nações mais afetadas pelo novo coronavírus, com o registo de mais de 233 mil casos positivos e com 33.614 mortes provocadas pela doença.