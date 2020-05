A final da Taça da Alemanha está agendada para 4 de julho, em Berlim, informou a federação alemã de futebol.



Os semifinalistas Bayern Munique, Eintracht Frankfurt, Saarbrucken e Bayer Leverkusen vão jogar os encontros das meias-finais no dia 9 ou 10 de junho.



Recorde-se que a Federação germânica de futebol já tinha anunciado o regresso da Bundesliga no próximo fim de semana, após ter recebido autorização do governo alemão.



📅 Neue Termine für die noch ausstehenden Spiele im #DFBPokal: Die beiden Halbfinalspiele sollen am 9. und 10. Juni ausgetragen werden, das Endspiel ist für den 4. Juli vorgesehen.



Alles vorbehaltlich der behördlichen Verfügungslagen.



— DFB-Pokal (@DFB_Pokal) May 11, 2020