Aguero, Leandro Paredes, James Rodríguez, Salvio e Chicharito são alguns dos futebolistas que vão participar num torneio virtual de futebol organizado por Dybala e pelo tenista Schwartzman para angariar fundos para combater a pandemia de Covid-19.



«Tudo surgiu porque Dybala e eu jogámos vários jogos online para nos divertirmos durante o ano em concentrações e agora, em quarentena, com um pouco mais de frequência», contou Schwartzman ao site argentino Infobae.



O 13.º classificado da hierarquia mundial, que contará também com a participação de Thiem, acrescentou que «seria espetacular ajudar a Cruz Vermelha argentina e as pessoas que mais necessitam».

A prova virtual, denominada de 'Champlay', vão ser transmitidas em direto pela televisão e em várias redes sociais.