Na véspera do recomeço da Bundesliga, um jogador do Werder Bremen vai ser obrigado a cumprir quarentena, por ter uma pessoa próxima da família infetada com Covid-19, informou o clube.



O 17.º classificado do campeonato alemão não revelou a identidade do futebolista, confirmando que este testou sempre negativo ao novo coronavírus. De resto, a decisão de colocá-lo em quarentena foi tomada em conjunto com as autoridades de saúde de Bremen.

O diretor desportivo do clube germânico, que defronta o Bayer Leverkusen na segunda-feira, no último encontro da 26.ª jornada, esclarece que «a equipa não corre nenhum risco» e mostra-se confiante de que o protocolo médico «está a funcionar».

A 'Bundesliga' recomeçará no sábado com jogos à porta fechada, 66 dias após a paragem.



Segundo o último balanço das autoridades de saúde germânica, desta sexta-feira, a Alemanha registou quase 180.000 casos de pessoas infetadas com o Covid-19 e cerca de 8.000 mortes.