O jogo que marcaria a estreia do Tottenham na Taça da Liga inglesa 2020/21 frente ao Leyton Orient foi adiado.



Em comunicado, a English Football League explica a decisão com os vários casos de Covid-19 detectados no plantel da equipa que milita na League Two. Lembre-se que após os testes positivos, o clube decidiu fechar o centro de treinos, local onde estava previsto a realização da partida.



Assim, o jogo desta terça-feira (18h00) fica adiado para outra data ainda a definir.