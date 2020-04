O plantel do Liverpool, incluindo o próprio Jurgen Klopp, ficaram em choque com a notícia de que Kenny Dalglish tinha testado positivo para Covid-19.



«Fiquei em choque quando soube. Os rapazes enviaram uma mensagem para o nosso grupo de WhatApp e toda a gente disse 'wow'», começou por dizer o alemão, citado pelo site do clube.



O treinador dos reds confessou que é diferente quando se conhece quem está infetado. «Os teus sentimentos são bastante diferentes se conheces a pessoa que tem o vírus. Nesse momento pensei: 'Wow, é um de nós'. Foi uma loucura», explicou.



Mal soube da notícia, Klopp contou que enviou uma mensagem a uma das filhas de Dalglish.



«Assim que tive oportunidade, enviei logo uma mensagem a uma das filhas dele e conversámos sobre o assunto. Ela estava bem e disse que a situação parecia boa dentro do possível. Dois dias depois, soube que ele saiu do hospital. São boas notícias, aliás, muito boas notícias e espero que o Kenny continue bem. Todos o adoramos. Os nossos pensamentos e orações foram para ele naquele momento, mas ele não precisou de nada disso», concluiu.

Sir Kenny Dalglish, de 69 anos, está em confinamento domiciliário.



Dalglish foi campeão escocês pelo Celtic quatro vezes, antes de mudar-se para Liverpool em 1997. Com os reds, venceu oito campeonatos de Inglaterra como futebolista e três Taça dos Campeões Europeus. Como treinador, venceu a Premier League com o Blakcburn Rovers, em 1995, e orientou o Liverpool em duas ocasiões: 1985 a 1991 e de 2010 a 2012.