Os jogadores do Real Madrid estão em quarentena desde que Trey Thompkins, basquetebolista dos espanhóis, acusou positivo num teste do coronavírus e obrigou ao encerramento de todas as portas e Toni Kroos contou ao canal de televisão alemão ProSieben como está a ser o seu dia a dia.

«Não estou aborrecido. Com três filhos, como podem imaginar, não se torna aborrecido. E o principal é que estamos todos bem», começou por dizer o médio alemão.

«Aqui em casa também faço penteados, mas só por causa da minha mulher, e, por causa dos miúdos, como massa todos os dias», apontou, garantindo, entre risos: «Tenho muito papel higiénico em casa.»

Questionado sobre um eventual adiamento do Europeu, Kroos afirmou: «Quando se voltará a jogar é o de menos. O principal é afastarmos este inimigo invisível. Que tudo volte ao normal.»