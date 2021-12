A UEFA confirmou ao jornal francês L’Équipe que o embate entre o Tottenham e o Rennes, na fase de grupos da Liga Conferência, não se vai realizar esta quinta-feira como estava previsto. Os Spurs já tinham anunciado que não iam a jogo, face ao surto de covid-19 que atingiu a equipa, mas depois o clube francês veio a público anunciar que ia apresentar-se em campo.

O organismo máximo do futebol europeu ainda não revelou oficialmente a sua decisão, mas respondeu por e-mail ao jornal francês. «Podemos confirmar que o jogo Tottenham-Rennes não irá realizar-se esta noite. Avançaremos com mais informações em tempo oportuno», respondeu a UEFA.

O Tottenham debate-se com um surto de covid-19 que já atingiu 13 elementos do clube, entre os quais oito jogadores e que levaram o emblema, inclusivamente, a fechar o centro de treinos da equipa. «A cada dia temos mais casos positivos. Estamos todos um pouco assustados», revelou o treinador Antonio Conte.

Mais tarde, o clube revelou, em comunicado, que não ia a jogo e que estava a estudar com a UEFA uma nova data. No entanto, o Rennes considerou que foi uma decisão unilateral do clube londrino e, por sua vez, manteve a intenção de ir a jogo.

A polémica parece agora sanada, mas falta ainda conhecer a nova data no apertado calendário, tanto da liga francesa, como da inglesa.