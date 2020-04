O Ministério do Trabalho alemão considerou o projeto de retoma da Bundesliga «aceitável em termos de saúde e segurança no trabalho». A decisão final sobre o recomeço ou não do campeonato caberá à Chanceler, Angela Merkel.



«A segurança dos jogadores, treinadores e todos os envolvidos na organização dos jogos pode ser amplamente garantida se o conceito for totalmente implementado», referiu o secretário de Estado do Ministério do Trabalho, Björn Böhning, citado pelo grupo RDN.



Depois da Liga alemã ter desenvolvido um plano detalhado para a retoma da Bundesliga, prevendo jogos à porta fechada, testes regulares aos jogadores e medidas rigorosas de higiene e de distanciamento, e de este ter sido aprovado pelos 16 estados da Alemanha, a decisão está nas mãos da chefe do governo alemão. Merkel deverá reunir quinta-feira por videoconferência com as autoridades dos diversos estádios regionais e comunicar a decisão.

Com a ameaça de falência que paira sobre vários emblemas da Bundeliga, o dono do Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, alertou na terça-feira, em declarações à emissora pública ZDF, que os clubes alemães estão «prestes a perder 750 milhões de euros» se a época 2019/20 não terminar.