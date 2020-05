Manolo é património do futebol espanhol. Não há quem não conheça o adepto do Valência e da seleção espanhola que se faz acompanhar de um bombo para todos os jogos nos vários pontos do mundo.



Pois bem, face à pandemia de Covid-19, Manolo foi obrigado a encerrar o seu bar nos arredores do Mestalla. Por isso, espanhol diz que «perdeu muito dinheiro» por ter o estabelecimento fechado e admite colocar à venda o seu bombo, fiel companheiro de muitas partidas e conquistas.



«Vou ter de vender o bombo para poder comer. Sempre disse que nunca o venderia, mas houve alturas em que me ofereceram dinheiro e até propuseram leilões. Agora não sei o que vou fazer», disse, em declarações à rádio CV, citadas pelo jornal AS.



Manolo acrescentou ainda que recebe 800 euros de pensão, mas tem de pagar 420 de hipoteca e aproveitou para fazer um apelo. «Por favor, peço ajuda a todos: imprensa, adeptos, clubes.»



Nem o eventual regresso da Liga espanhola ajudará o bar de Manolo, visto que os jogos serão sem público.



Recorde-se que única vez que Manolo esteve sem o bombo foi em 2017 quando o roubaram em Múrcia, antes de um Espanha-Colômbia, tendo sido recuperado pela polícia em menos de 24 horas.