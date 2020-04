O regresso ou não dos campeonatos nacionais dos vários países não é consensual. Em Inglaterra, Gary Neville referiu que a direção da Premier League está à espera de ver como os outros países vão lidar com o recomeço das provas.



«Será difícil continuar a liga em setembro. Muitos jogadores vão acabar contrato, pode dar para prolongar por um mês, mas fazer isso até setembro será extremamente difícil. Em França, o Governo interveio. O nosso Governo está a testar, vão fazer o mesmo em relação à Premier League, que provavelmente está à espera da Bundesliga, por exemplo, para decidir o que fazer», disse o ex-futebolista, em declarações à Sky Sports.



O antigo defesa do Man. United mostrou-se contra o regresso do futebol nos próximos meses.



«E se o futebol voltar, nós também voltaremos aos estádios, voltaremos a assistir aos jogos, mas há esta situação: o que vão fazer quando no minuto em que um jogador ou um membro do staff de uma equipa for para os cuidados intensivos?Não sabem », atirou.