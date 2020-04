O histórico treinador italiano, Fabio Capello, considera que o Real Madrid será o único clube espanhol que não será destruído economicamente pela pandemia de Covid-19.



«Parece-me que em Espanha o único clube que não será destruído [economicamente] nesta pandemia é o Real Madrid. FC Barcelona e Atlético de Madrid vão sofrer muito», disse, em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport.



O técnico de 74 anos, que orientou os merengues em duas etapas distintas, abordou ainda o eventual interesse do Barça em Lautaro Martínez. Capello aconselhou o internacional argentino a permanecer no Inter de Milão.



«Se eu fosse a ele ficava no Inter. Em Barcelona será suplente», afirmou Capello, que acredita que o argentino precisa de continuar em Milão para continuar o seu crescimento.



Capello refletiu acerca das implicações económicas da Covid-19 nos clubes e assegurou que o futebol, como o conhecemos, vai sofrer uma profunda alteração.



«Foram alcançados números absurdos em contratações. Voltaremos a um nível mais razoável. Serão necessários gestores inteligentes para consertar o sistema. O egoísmo pode ser fatal”», sustentou.



Sem clube desde que deixou os chineses do Jiangsu Suning, Capello conta com passagens AC Milan, Juventus, Roma, além de Real Madrid, tendo conquistado cinco ligas italianas, duas ligas espanholas, quatro supertaças de Itália, uma Liga dos Campeões e uma Supertaça Europeia.