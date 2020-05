O campeonato belga está oficialmente concluído e o Club Brugge foi declarado campeão quando liderava com 15 pontos de vantagem a uma jornada do final da fase regular e com os play-offs de campeão e de despromoção por disputar, informou a Liga daquele país em comunicado.



Segundo a nota no site do organismo, a decisão foi tomada durante uma Assembleia Geral que contou com a presença de todos os clubes. Lembre-se que o campeonato belga, interrompido há quase um mês, dificilmente poderia ser retomado, visto que o governo proibiu a realização de jogos profissionais ou amadores até 31 de julho.

A Liga belga definiu ainda quais os emblemas que vão participar nas provas da UEFA e quem desce de divisão. Além do Club Brugge, que tem entrada direta na fase de grupos da Liga dos Campeões, o Gent começa a participação na 3.ª pré-eliminatória. Por sua vez, o Charleroi garantiu entrada direta na fase de grupos da Liga Europa enquanto o Antuérpia de Ivo Rodrigues e Buta vai disputar a 3.ª pré-eliminatória. Já o Standard Liège disputará a 2.ª pré-eliminatória.



O Waasland-Beveren, que ocupava o último posto a dois pontos da salvação, desce ao segundo escalão.



Recorde-se que esta é a quarta Liga europeia que acaba antes do previsto devido à pandemia de Covid-19, depois da Ligue 1, da Eredivisie e o campeonato cipriota.