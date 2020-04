A retoma dos campeonatos, em plena pandemia de Covid-19, não gera consenso em vários país. Embora várias equipas ingleses tenham retomado os trabalhos no relvado em grupos pequenos, Kun Aguero revelou que inúmeros jogadores «estão assustados» com a possibilidade de voltar à competição.



«Muitos jogadores estão assustados porque têm família, filhos e alguns deles bebés, pais...», disse o avançado do Man. City citado pela Sky Sports, antes de prosseguir com a ideia.



«Pessoalmente a situação assusta-me. Tenho estado aqui com a minha namorada, não contactei com outras pessoas e dizem que há pessoas que têm a doença e que não revelam sintomas e que podem infetar-nos. É por isso que eu tenho ficado em casa. Podes ser infetado sem ter aperceberes.»



Lembre-se que, por mais que uma vez, a direção da Premier League manifestou vontade de concluir a competição.