Os clubes da Premier League reiteraram a intenção de concluir a temporada, depois de o governo ter anunciado que não haverá desporto profissional até dia 1 de junho. Além disso os emblemas pretendem jogar os jogos fora e em casa, conforme estava planeado antes da pandemia de Covid-19.



«Todos preferem jogar em casa e fora, havendo essa possibilidade. Estamos em contacto com as autoridades e a ouvir os seus conselhos, mas sempre em representação e defendendo os interesses dos clubes», disse o diretor-executivo da prova, Richard Masters, em videoconferência com os órgãos de comunicação social britânicos, depois de uma reunião de cinco horas que manteve com os emblemas.

A competição, que se encontra suspensa desde 13 de março, devido à crise mundial de saúde pública, poderá vir a ser retomada a meio de junho.

Contudo, a possibilidade de os 92 jogos que faltam disputar serem realizados em campo neutro, de forma a evitar ajuntamentos de adeptos junto aos estádios das suas equipas, tem causado alguma celeuma, sobretudo entre os clubes que lutam pela manutenção, como são os casos de Watford, Aston Villa ou Brighton.

«Desde o início da pandemia que temos discutido com as autoridades as condições necessárias para retomarmos a Premier League, mas temos de estar cientes do que as autoridades nos têm passado», referiu.



Segundo o comunicado, o organismo está em contacto com o governo e com as autoridades de saúde para criar «um modelo responsável, seguro e capaz de permitir a conclusão da época», frisando que a saúde está em primeiro lugar.

Masters vincou também que os clubes voltaram a demonstrar «uma forte vontade coletiva de completar a temporada», embora revelando que, pela primeira vez, os emblemas da elite do futebol inglês abordaram um possível cancelamento da competição.

«Queremos completar a temporada, mas é importante discutirmos todas as opções juntamente com os nossos clubes. É certo que a competição não será retomada antes de meio de junho, portanto não faz sentido estarmos a discutir quando vamos jogar sem antes definirmos o regresso dos treinos», observou.



De resto, todos os futebolistas e treinadores vão ser ouvidos antes do retomar dos treinos.

Na reunião desta segunda-feira ficou acordado que os contratos dos jogadores que terminam em 30 de junho serão estendidos até ao momento em que a época encerrar oficialmente.

A Premier League foi suspensa em 13 de março, quando estavam decorridas 29 jornadas.



[atualizado às 22h19]