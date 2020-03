O Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, vai servir de centro de armazenamento de material sanitário oferecido na luta contra a Covid-19, anunciaram os merengues.

Numa parceria com o Conselho Superior de Desporto (CSD), o clube madrileno cedeu o seu recinto para «aprovisionamento e distribuição de material sanitário estratégico na luta contra a pandemia de Covid-19».

«Todo este material será entregue às autoridades sanitárias espanholas, sob a autoridade do governo, de forma a que se possa fazer uma utilização eficiente destes recursos, tão necessárias na atual emergência sanitária», lê-se no comunicado do Real Madrid.

Além da cedência do estádio, o Real Madrid anunciou ainda que a sua fundação vai criar uma conta corrente para receber doações.