O plantel do Slavia Praga vai entrar em quarentena, após um caso positivo de Covid-19 na equipa, informou o clube.



Segundo o presidente do clube checo, Jaroslav Tyrdik, a equipa vai permanecer isolada até quinta-feira e os jogadores voltam a ser testados sexta-feira e, mais tarde, segunda-feira, mesmo antes do jogo que marca o reinício da Liga local, dia 26.



«A equipa prevê ter uma primeira sessão de treinos na sexta-feira, dependente do resultado do teste», adiantou o dirigente, acrescentando que o Slavia disputará o jogo de regresso se o teste de segunda-feira também for negativo.



Há dois resultados positivos para o novo coronavírus no campeonato checo em 1.442 testes. O outro futebolista infetada pertence ao Mlada Boleslav, a equipa que vai defrontar o Slavia no reinício do campeonato.



Suspensa desde meados de março, a Liga checa deverá regressar este mês. Após 24 jornadas, o Slavia Praga lidera o campeonato checo, com oito pontos de vantagem para o Viktoria Plzen, segundo.