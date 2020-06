O Tottenham de José Mourinho informou esta quinta-feira que recorreu a um empréstimo do Estado britânico de 175 milhões de libras (cerca de 195 milhões de euros) para acudir à crise financeira que atravessa devido à pandemia de Covid-19.



«A pandemia mundial criou desafios económicos e sociais sem precedentes, sem que se saiba quanto tempo vão permanecer», lê-se no comunicado dos londrinos.



Com a suspensão de todas as atividades no seu estádio, incluindo concertos e outros eventos, os spurs estimam que o seu défice, cumprindo o reembolso dos direitos televisivos referentes ao período até junho de 2021, pode exceder os 200 milhões de libras (222 milhões de euros).

Perante a indefinição quanto ao retomar dessas atividades, o Tottenham recorreu ao Covid Corporate Financing Facility (CCFF), um mecanismo de empréstimo ao dispor de grandes empresas de boa saúde financeira e que tenham uma contribuição notável para a economia britânica.

O dinheiro emprestado pelo Banco da Inglaterra «não será usado para contratar jogadores», garantiu o clube, muito endividado por causa da construção do seu novo estádio, que custou quase um bilião de libras (1,11 mil milhões de euros).