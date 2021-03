A UEFA anunciou o levantamento parcial das restrições de espectadores nos jogos realizados sob a égide do organismo máximo do futebol europeu.

A medida que estava em vigor desde 1 de outubro de 2020 impedia que os estádios acolhessem mais de 30 por cento da lotação máxima. «O Comité Executivo da UEFA decidiu, tendo em conta que cada uma das 55 federações da UEFA enfrenta uma situação diferente no combate à pandemia, esse teto já não é necessário e a decisão do número de espectadores permitidos deve ser da exclusiva responsabilidade das autoridades competentes locais/nacionais», justifica o organismo em comunicado.

A proibição de público afeto às equipas visitantes (estrangeiras) continua em vigor até às finais das competições europeias, marcadas para maio deste ano.

Está também autorizada a presença de espectadores nos jogos de futsal, cabendo aqui igualmente às autoridades de cada país decidirem sobre o assunto.

Da reunião realizada pelo Comité Executivo da UEFA, que esteve reunido esta quarta-feira, foram tomadas outras decisões.

A permissão de cinco substituições por jogo foi alargada ao Euro 2020 e aos jogos das finais e play-outs da Liga das Nações de 2021 e, em consequência do cancelamento do Euro sub-19 feminino, foi anunciado o novo processo de apuramento para o Mundial feminino de sub-20 em 2022: os representantes da Europa serão designados com base no ranking em 2020/21, o que significa que Espanha, França, Alemanha e Países Baixos são as seleções europeias apuradas.

A UEFA comunicou ainda que a decisão referente ao novo formato das competições europeias de clubes a partir de 2024 será tomada a 19 de abril de 2021 em conjunto com representantes da Associação Europeia de Clubes e das Ligas Europeias.