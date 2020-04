Meia centena de personalidades ligadas ao futebol, homens e mulheres, atuais e antigos jogadores de futebol, prestaram tributo aos profissionais de saúde que estão no combate direto à covid-19 por todo o mundo, com um «aplauso infinito», através da FIFA.

Do espanhol do FC Porto, Iker Casillas, até Pelé, passando por David Beckham, James Rodríguez, Zinedine Zidane, Samuel Eto’o, Roberto Carlos, Diego Maradona ou Gianluigi Buffon, vários foram os nomes internacionais da história do futebol associados ao momento. Do lado feminino, também Carl Lloyd, Norma Palafox, Pernill Harder ou Vivianne Miedema estiveram associadas à iniciativa.

«A todos os profissionais de saúde e outros profissionais, que continuam a trabalhar como heróis verdadeiros, um aplauso infinito», conclui a mensagem da FIFA, o organismo que rege o futebol a nível mundial.

Os planos finais da homenagem foram realizados em hospitais portugueses.