Andrey Arshavin é, por estes dias, um dos homens mais atarefados de São Petersburgo. Os dias do antigo internacional são passados dentro de carro a andar de porta a porta para entregar alimentos às pessoas que estão confinadas em casa.



Pelas imagens divulgadas pelo Zenit, o ex-futebolista surge com máscara e luvas, parecendo cumprir todas as indicações das autoridades de saúde.



É um pequena, mas preciosa ajuda.