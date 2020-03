Após a suspensão da Premier League devido à pandemia de Covid-19, o Tottenham voltou a treinar mas por videoconferência. O preparador físico conduziu grande parte da sessão de trabalho enquanto o supervisionava o trabalho dos jogadores através de um ecrã gigante.



No final do trabalho físico, Mourinho pediu aos jogadores para se recriarem com a bola.



«Cinco minutos em contacto com a bola. Se tiverem um jardim, vão para o jardim. Cinco minutos simplesmente a tocar na bola. Joguem com os vossos filhos, contra a parede ou com alguém que esteja em casa», ouve-se o português dizer no final do vídeo.