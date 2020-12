Depois de vários dias em isolamento, por estar infetado com Covid-19, Luis Suárez pôde voltar a ver os filhos e o reencontro foi emocionante.



Nas imagens partilhadas nas redes sociais, o avançado do Atlético é recebido por um dos filhos com um abraço. Por sua vez, outro dos filhos está distraidamente a caminhar quando repara no pai e de imediato corre na sua direção para lhe dar um abraço.



Já a filho foi surpreendida pelo internacional uruguaio. Suárez escondeu-se atrás do sofá e assim que a filha o viu, largou o que tinha na mão e correu na sua direção.



«Não tenho palavras! São tudo na minha vida, amo-vos», escreveu o jogador na legenda ao vídeo que partilhou nas redes sociais.