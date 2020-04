Treinadores da formação de todo o mundo uniram-se para «montar» um vídeo de solidariedade, nesta altura em que todos estão confinados face à pandemia do covid-19.

Um vídeo em que os técnicos, um a um, mostram o respetivo talento com a bola nos pés, com a bola a passar por várias cidades de todo o mundo, incluindo Portugal, neste caso, pelo Porto, pelos pés de José Violante, treinador dos infantis e adjunto dos juniores do FC Porto.

Cada treinador vai exibindo os seus dotes técnicos, nas respetivas casas, ao som da música «Waving Flag», a banda sonora oficial do Mundial 2010, na África do Sul.

Ora veja: