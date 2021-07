O primeiro-ministro terminou nesta segunda-feira o isolamento profilático após cinco dias de isolamento profilático.

Recorde-se que António Costa estava isolado após ter contactado com um caso positivo de covid-19 no seu gabinete.

O chefe do Governo, que já foi inoculado com as duas doses da vacina contra a covid-19, realizou um novo teste PCR e o resultado foi negativo, de acordo com nota enviada à comunicação social.

«As autoridades de saúde autorizaram o retomar da atividade presencial do primeiro-ministro e, como tal, da sua agenda pública», pode ler-se.