O secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, assumiu o desejo do regresso dos adeptos aos recintos desportivos nas próximas semanas.

«Espero que possa ser nas próximas semanas. Evidentemente que estamos sempre dependentes da evolução epidemiológica, da evolução deste vírus. Mas queremos criar condições, juntamente com os organizadores, não só do futebol, mas de todas as outras modalidades. No desporto, de uma forma geral, precisamos também de público», reconheceu.

O secretário de Estado reconheceu que «quando temos público noutros eventos, queremos ter público no desporto». «Chegaremos naturalmente ao momento em que criaremos condições para poderemos ter público em segurança nos eventos desportivos. Os artistas dos espetáculos desportivos, que são naturalmente os atletas, merecem evidentemente o seu público, que também faz parte do espetáculo», garantiu.

João Paulo Rebelo revelou, ainda, que o Governo está a preparar um protocolo com o Instituto de Medicina Molecular, de forma a «fazer um conjunto de testes naquelas modalidades e federações desportivas que têm maiores dificuldades».

Este domingo, o encontro entre Fontinhas e Estrela da Amadora, nos Açores, teve 210 pessoas na bancada, no primeiro jogo com adeptos, depois da paragem devido à pandemia.