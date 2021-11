Um grupo de especialistas chineses criou um sistema de deteção do novo coronavírus que ativa alarmes caso a covid-19 seja detetada no ar de uma sala. Este sistema será utilizado nos Jogos Olímpicos de Inverno, que se realizam em Pequim.

Em conferência de imprensa, a organização da competição explicou que quer ajudar na «segurança» dos Jogos com avanços tecnológicos, que também serão usados para desinfetar as superfícies.

No caso do Centro Wukesong, edifício que vai receber as competições de hóquei no gelo, serão utilizados robôs para desinfetar as instalações.

Os Jogos Olímpicos de Inverno decorrem de 4 a 20 de fevereiro de 2022.