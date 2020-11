A UEFA decidiu atribuir à Noruega uma derrota por 3-0 no encontro frente à Roménia da Liga das Nações.



A comitiva nórdica teve um teste positivo entre os seus elementos e foi impedida pelas autoridades de saúde romenas de viajar para o país. No entanto, o Comité dos Apelos da UEFA considera que a seleção norueguesa é «responsável pela não realização do encontro» referente à quinta e penúltima jornada do grupo 1 da Liga B.



Com esta decisão, a Áustria fica no primeiro lugar do grupo 1 da Liga B com 12 pontos, mais três que a Noruega, segunda classificada. Por sua vez, a Roménia chega aos sete pontos no terceiro posto, mais três que a Irlanda do Norte.



Austríacos e noruegueses defrontam-se esta noite, em Viena, pela liderança do grupo e a promoção à Liga A.